Переведите пожалуйста на французский : 1) вы уверены, что он не носит очки? 2)у мен?? не хватило мужества попросить его об этом. 3)у нас не было сил шевелиться 4)в этом киоске не продают иностранных газет 5)не задавай бесп...
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Переведите пожалуйста на французский : 1) вы уверены, что он не носит очки? 2)у мен?? не хватило мужества попросить его об этом. 3)у нас не было сил шевелиться 4)в этом киоске не продают иностранных газет 5)не задавай бесполезных вопросов. 6)я не принимал душ сегодня утром 7)это не аргумент 8)он хотел ответить, но не нашел аргументов 9)у вас нет чемодана? -нет, вот моя сумка, это все.
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