Переведите текст английский на русский язык пожалуйста плиз

Гость: Гость:

Ежедневный хлеб. Мисс Марте было 40 лет, но она была незамужем. У нее был свой собственный магазин; он был настолько маленький, что с трудом мог уместить 10 покупателей. И свежий, и черствый хлеб там продавались. Черствый хлеб был конечно дешевле. Был покупатель, который заходил в ее магазин 2 или 3 раза в неделю. Мужчина был не молод, но очень приятен. На нем всегда была надета дешевая одежда, она всегда смотрелась на нем хорошо. Он всегда покупал черствый хлеб и никогда свежий. Мисс Марта решила, что он был очень беден. Она всегда думала о нем и очень сожалела, что не может пригласить его поудинать с ней. Она хотела поговорить с ним, чтобы узнать о нем больше. Ей понравился этот мужчина, и она начала одевать свое лучшее платье. Конечно она пыталась удержать свои чувства. Она хотела помочь бедному мужчине, но не знала как. Однажды, когда покупатель пришел купить черствый хлеб, у мисс Марты появилась хорошая идея, как она думала, как помочь ему. Она нанесла сливочное масло на черствый хлеб. На следующий день двое мужчин пришли в магазин. Один из них был ее покупателем, а другой- молодой парень. Мисс Марта притаила дыхание. Покупатель был очень зол и не мог говорить с ней. Он держал буханку хлеба перед ней. Молодой парень все сказал мисс Марте :"Мы работаем вместе в одном офисе. Мы пользуемся черствым хлеб, чтобы стереть карандашные линии с планов. Мы работали над планом нового района 6 месяцев. Мы закончили его сегодня утром и начали стирать карандашгые линии вашим хлебом. Видите, так как на хлебе было масло, план теперь негоден, и теперь мы не можем никому его показать, так я держу его перед вами. Когда мужчины ушли, мисс Марта ушла в свою комнату наверху, кое-как сдерживая слезы. Она сняла свое лучшее платье и надела старое коричневое. Ее жизнь, как она думала, закончена.