Переведите вопросы!!!

Гость: Гость:

12 В какой из частей Британии находится самая большая (великая) судоверфь ? 13 Какой твердый фрукт произрастает лучше всех во многих частях Британии ? 14 Какой мягкий фрукт лучше всех произрастает в Британии? 15 Все ли люди живущие в Британии англичане? 16 Почему Уэльс называют страной песен? 17 Назовите цветы-эмблемы стран: Англии Шотландии Ирландии и Уэльса.18 Как называется озеро в Шотландии, в котором по легендам живёт монстр. 19 Что вы знаете о Круглом Столе . Кто сидел за столом? 20 Кто был лидером крестьян в Англии? 21 Как называется город где родился Шекспир.22Что празднуют (23) апреля в Англии? 23Кто был самым любимым актёром Шекспира?24Кого называют отцом английской поэзии?25 не знаю 26 Какой автор родился в Дублине но большую часть жизни провёл в Британии? Какое его самое известное его призведение?