Как переводится слова ЛЕН,ГОР,МЕТАЛ,РЕМ,ПРОМ этосложносркращённые слова?

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Как переводится слова ЛЕН,ГОР,МЕТАЛ,РЕМ,ПРОМ этосложносркращённые слова?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложносокращенные слова это-образованные путём сложения сокращенных частей основ слова. А у тебя слова в множественной форме существительного.
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