Решите пожалуйста номер 3

Математика
Решите пожалуйста номер 3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если в треугольнике все углы меньше 90 градусов, то такой треугольник - остроугольный. Ещё про него можно сказать, что он равнобедренный- 2 угла равны, значит, и 2 стороны равны.
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