Перевидите зрание спасибо

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Перевидите зрание спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Портфолио:Найдите фотографии вашей семьи и друзей , напишите короткое описание .....по каждой картинке Напишите: Кто эти люди Где они Какая погода Что на них надето что они делают Как часто они это делают
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