4-тап.Плиз.Заранее спасибочки
Қазақ тiлi
4-тап.Плиз.Заранее спасибочки
Ответ(ы):
Гость:
Қазақ тiлiн дамытуға - халыққа байланысты өзге ұлттар да қазақ тiлiн бiлу тиіс Бүгін Астанада тiлдi дамытуға арналған бағдарлама өтті. Тілдің даму біздің міндетіміз Мемлекеттік тілді бiлмеу дұрыс емес
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