Из двух городов, расстояние между которыми 288 км, одновременно навстречу друг другу вышли грузовая и легковая машины. Скорость грузовой машины на 30 км/ч меньше, чем скорость легковой машины. Через 2 часа машины еще не встрети...

Математика

Из двух городов, расстояние между которыми 288 км, одновременно навстречу друг другу вышли грузовая и легковая машины. Скорость грузовой машины на 30 км/ч меньше, чем скорость легковой машины. Через 2 часа машины еще не встретились, но через 3 часа они встретились и стали удаляться друг от друга. Оцените скорость грузовой машины.

Автор: Гость