Из двух городов, расстояние между которыми 288 км, одновременно навстречу друг другу вышли грузовая и легковая машины. Скорость грузовой машины на 30 км/ч меньше, чем скорость легковой машины. Через 2 часа машины еще не встрети...
Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 288 км, одновременно навстречу друг другу вышли грузовая и легковая машины. Скорость грузовой машины на 30 км/ч меньше, чем скорость легковой машины. Через 2 часа машины еще не встретились, но через 3 часа они встретились и стали удаляться друг от друга. Оцените скорость грузовой машины.
Ответ(ы):
Гость:
Х - скорость грузовой х+30 - скорость легковой х+(х+30)=2х+30 - скорость сближения 3*(2х+30)=288 6х+90=288 6х=288-90 6х=198 х=198:6 х=33(км/час) Ответ: скорость грузовой машины невелика - 33 км/час
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