Перевод 5-ти предложений пожалуйста
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Перевод 5-ти предложений пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Моя семья не будет выращиват. овощи следующим летом. 2) Мы не поедем в Нью-Йорк следующим летом. 3) Мы не будем плавать в белом море в следующем году. ------- все, что я знаю, и то не уверенна..
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