На одном участке посеяли 314 ц пшеницы, а на другом-345 ц. С первого участка собрали в 21 раз пшеницы больше , чем посеяли , а со второго - в 24 раза больше, чем посеял . Сколько пшеницы собрали с двух участков?

Математика

На одном участке посеяли 314 ц пшеницы, а на другом-345 ц. С первого участка собрали в 21 раз пшеницы больше , чем посеяли , а со второго - в 24 раза больше, чем посеял . Сколько пшеницы собрали с двух участков?

Автор: Гость