На одном участке посеяли 314 ц пшеницы, а на другом-345 ц. С первого участка собрали в 21 раз пшеницы больше , чем посеяли , а со второго - в 24 раза больше, чем посеял . Сколько пшеницы собрали с двух участков?
Математика
На одном участке посеяли 314 ц пшеницы, а на другом-345 ц. С первого участка собрали в 21 раз пшеницы больше , чем посеяли , а со второго - в 24 раза больше, чем посеял . Сколько пшеницы собрали с двух участков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
314*21=6594 (ц) - собрали с первого поля 345*24=8280 (ц) - собрали со второго поля 6594+8280=14 874 (ц) - собрали с двух полей Ответ: 14 874 ц. собрали с двух участков
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