На одном участке посеяли 314 ц пшеницы, а на другом-345 ц. С первого участка собрали в 21 раз пшеницы больше , чем посеяли , а со второго - в 24 раза больше, чем посеял . Сколько пшеницы собрали с двух участков?

Математика
На одном участке посеяли 314 ц пшеницы, а на другом-345 ц. С первого участка собрали в 21 раз пшеницы больше , чем посеяли , а со второго - в 24 раза больше, чем посеял . Сколько пшеницы собрали с двух участков?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
314*21=6594 (ц) - собрали с первого поля                                                 345*24=8280 (ц) - собрали со второго поля                                               6594+8280=14 874 (ц) - собрали с двух полей                                        Ответ: 14 874 ц. собрали с двух участков    
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