Замени куб числа произведением: 8в куб. 15в куб. 30в куб. 1в куб.
Математика
Замени куб числа произведением: 8в куб. 15в куб. 30в куб. 1в куб.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8 в кубе = 8*8*8; 15 в кубе = 15*15*15; 30 в кубе = 30*30*30; 1 в кубе = 1*1*1.
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