ПРОВЕРЬТЕ НА ОРФОГРАФИЮ, НА ПУНКТУАЦИЮ И НА РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ Однажды весенним днём я не хотела ехать в лес собирать подснежники. Но день не был ветреный и дождливый. Мне пришлось поехать. Мы решились, ночевать в лесу. На следующ...
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ПРОВЕРЬТЕ НА ОРФОГРАФИЮ, НА ПУНКТУАЦИЮ И НА РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ Однажды весенним днём я не хотела ехать в лес собирать подснежники. Но день не был ветреный и дождливый. Мне пришлось поехать. Мы решились, ночевать в лесу. На следующее утро я долго не выходила из палатки. В шесть часов вечера мы не захотели отправляться на прогулку по лесу. Погода не темнела, тогда папа развёл костер. Я не жарила как папа шашлык, а нанизывала на палочки зефир. Несмотря на все проблемы, которые возникли у нас при поездке в лес, мы хорошо отдохнули.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Погода не темнела? Небо не темнело.А так вроде всё только если сочинение то побольше
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