Перевод срочно ребят на все правсё 3 минуты

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Соединенное Королевство ВеликобританииСоединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии con¬sists Поручения, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. АХ эти договоры страны arе представленный в Парламенте в Лондоне. Англия известна своими «высокими технологиями» и автомобильными промышленностями. Шотландия - земля гор, озер и романтичных замков. Уэльс известен своими высокими горами и симпатичными долинами, фабриками и угольными шахтами, музыкой и мифами. Северный Остров, с развертывающейся веером землей, красив также.Великобритания находится на Британских островах. Ла-Манш и Дуврский пролив отделяют Великобританию от континента, климат на Британских островах умеренный. Гольфстрим делает климат теплее зимой и кулер летом. Есть много влажности в воздухе Англии. Великобритания известна как туманный countiy. Geo¬graphically Великобритания разделен на Среднешотландскую низменность, Мидлендс и Горную местностьИстория Великобритании относится ко времени древних времен. От шестого, чтобы умереть третьи века ВС, в Британские острова вторглись кельтские племена. Они прибыли из Центральной Европы и поселились в южной Англии, кельты были язычниками. У их священников, известных как Друиды, было все образование в их руках. Они вершили правосудие и сделали непослушного неспециалиста преступником.