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Переводчик пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
James: Привет,Майк Что ты делаешь?Mike: Я жду своего папу. Он рисует эту больницу. James: Он художник? Mike Да, он есть. я иногда встречаю его после школы, то мы успеть на автобус домой. Что твой папа делает? James: Он учитель. Смотри! Вон он, через дорогу.Он машет на прощание детей. Мы обычно ходим домой вместе. Приходите и встретиться с ним! Mike: ОК, и на них можно встретиться с отцом James: Ок, поехали!
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