Переводчик пожалуйста помогите

Гость: Гость:

James: Привет,Майк Что ты делаешь?Mike: Я жду своего папу. Он рисует эту больницу. James: Он художник? Mike Да, он есть. я иногда встречаю его после школы, то мы успеть на автобус домой. Что твой папа делает? James: Он учитель. Смотри! Вон он, через дорогу.Он машет на прощание детей. Мы обычно ходим домой вместе. Приходите и встретиться с ним! Mike: ОК, и на них можно встретиться с отцом James: Ок, поехали!