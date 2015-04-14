Помогите пожалуйста написать конспект на тему Земля родная
Литература
Помогите пожалуйста написать конспект на тему Земля родная
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ОТВЕТЫ И ОБЪЯСНЕНИЯ Аватар пользователя 655875 655875 хорошист 2015-04-14T22:43:09+00:00 Д.С.Лихачев. Земля родная. Конспект. Знание далекого прошлого Отчизны поможет понять, что такое патриотизм. Патриотизм в школе нужно воспитывать путем преподавания краеведения. Любовь к Родине начинается с любви к семье, к дому, к школе. Необходимо знакомство и с другими народами, другими культурами. Русская литература - ценнейшее достояние всего человечества. "Повесть временных лет" - первый исторический документ Древней Руси. Древнерусское искусство отличается смелостью, красочностью. Литература Древней Руси издается сейчас даже в Японии. Рождению этой литературы способствовал русский язык. История русской литературы - часть истории русского народа. Русские, украинцы и белорусы - народы-братья.
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