За три дні роботи дорожня бригада відновила 40 км. автодороги. Першого дня робітники відремонтували 0,36 всього шляху, а другого - 0,55 решти шляху.Скільки кілометрів дороги дорожня бригада відновила за третій день ?

Гость: Гость:

Всю автодорогу примем за единицу (целое). 0,36 всего пути отремонтировали в первый день -------------------------------------------------------------------- 1) 1 - 0,36 = 0,64 - оставшийся путь; 2) 0,64 * 0,55 = 0,352 пути - отремонтировали во второй день; 3) 1 - (0,36 + 0,352) = 1 - 0,712 = 0,288 пути - отремонтировали в третий день; 4) 40 * 0,288 = 11,52 км - отремонтировали в третий день. Вiдповiдь: 11,52 км дороги дорожня бригада вiдновила за третiй день. Проверка: 40 * 0,36 = 14,4 км - отремонтировали в первый день (40 - 14,4) * 0,55 = 14,08 км - отремонтировали во второй день 40 * 0,288 = 11,52 км - отремонтировали в третий день 14,4 + 14,08 + 11,52 = 40 км автодороги за три дня работы