В каком слове произносится мягкий согласный звук д а)кодекс б)шедевр в)деклараци?? г)модель
Русский язык
В каком слове произносится мягкий согласный звук д а)кодекс б)шедевр в)деклараци?? г)модель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Декларация [д' и к л а р а ц ы й' а]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За три дні роботи дорожня бригада відновила 40 км. автодороги. Першого дня робітники відремонтували 0,36 всього шляху, а другого - 0,55 решти шляху...
Литература
Как бы ты рассказал о своей Родине? какое отношение к ней можешь выразить? Опишите свой город, место где ты живёшь. Знаешь ли ты свою родословную? ...
Физика