Периметр квадрата 20 дм. Вычисли площадь этого прямоугольника

Математика
Периметр квадрата 20 дм. Вычисли площадь этого прямоугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
P=a*4 S=a*a a=20:4=5 дм(сторона квадрата) S=5*5=25 дм² (площадь квадрата) Ответ:25 дм²
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