Помогите пожалуйста! Что такое одно полное колебание маятника? Это, когда маятник проходит от максимально высокого правого положения до максимально высокого левого положения или это, когда маятник проходит от максимально прав...
Физика
Помогите пожалуйста! Что такое одно полное колебание маятника? Это, когда маятник проходит от максимально высокого правого положения до максимально высокого левого положения или это, когда маятник проходит от максимально правого/левого положения до точки равновесия?
Ответ(ы):
Гость:
Маятник делает колебание и возвращается в ту же точку, откуда начал колебаться. Проще говоря туда и обратно.
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