Периметр квадрата равен 36 см найти площадь этого квадрата
Математика
Периметр квадрата равен 36 см найти площадь этого квадрата
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