Периметр параллелограмма равен 56 см. Найдите стороны параллелограмма, если сумма двух его сторон равна 20 см.

Геометрия
Периметр параллелограмма равен 56 см. Найдите стороны параллелограмма, если сумма двух его сторон равна 20 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P (периметр) =   сумме сторон.  Две стороны параллелограмма равны между собой. Следовательно: 56-20= 36.  20: 2 =10 36 :2= 18  Решение: 10+10+18+18=56
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