Периметр параллелограмма равен 56 см. Найдите стороны параллелограмма, если сумма двух его сторон равна 20 см.
Геометрия
Периметр параллелограмма равен 56 см. Найдите стороны параллелограмма, если сумма двух его сторон равна 20 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P (периметр) = сумме сторон. Две стороны параллелограмма равны между собой. Следовательно: 56-20= 36. 20: 2 =10 36 :2= 18 Решение: 10+10+18+18=56
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Русский язык
Предложение с причастием наблюдаемый, решаемый, любимый, ненавидимый. Четыре разных предложения!) Спасибо!
Русский язык