Первая деталь обрабатывается на станке в 4 раза быстрее,чем вторая,а третья деталь обрабатывается в 3 мин дольше,чем вторая.Сколько времени обрабатывается первая деталь ,если на обработку всех деталей уходит 30 мин? Уровнение...
Математика
Первая деталь обрабатывается на станке в 4 раза быстрее,чем вторая,а третья деталь обрабатывается в 3 мин дольше,чем вторая.Сколько времени обрабатывается первая деталь ,если на обработку всех деталей уходит 30 мин? Уровнением пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х- минут обрабатывается 1 деталь 4х - вторая деталь (4х+3)- третья деталь х+4х+4х+3=30 9х+3=30 9х=30-3 9х=27 х=27/9 х=3 минуты обрабатывается первая деталь
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