Первая деталь обрабатывается на станке в 4 раза быстрее,чем вторая,а третья деталь обрабатывается в 3 мин дольше,чем вторая.Сколько времени обрабатывается первая деталь ,если на обработку всех деталей уходит 30 мин? Уровнение...

Математика

Первая деталь обрабатывается на станке в 4 раза быстрее,чем вторая,а третья деталь обрабатывается в 3 мин дольше,чем вторая.Сколько времени обрабатывается первая деталь ,если на обработку всех деталей уходит 30 мин? Уровнением пожалуйста

Автор: Гость