Первая задача. Из ОГЭ. Запуталась, что берем за x, какое расстояние? Ведь в задаче только расстояние от А до Б, а второй еще возвращается обратно. Прошу полного решения задачи, спасибо)

Математика

Первая задача. Из ОГЭ. Запуталась, что берем за x, какое расстояние? Ведь в задаче только расстояние от А до Б, а второй еще возвращается обратно. Прошу полного решения задачи, спасибо)

Автор: Гость