Первая задача. Из ОГЭ. Запуталась, что берем за x, какое расстояние? Ведь в задаче только расстояние от А до Б, а второй еще возвращается обратно. Прошу полного решения задачи, спасибо)
Математика
Первая задача. Из ОГЭ. Запуталась, что берем за x, какое расстояние? Ведь в задаче только расстояние от А до Б, а второй еще возвращается обратно. Прошу полного решения задачи, спасибо)
Ответ(ы):
Гость:
Х час - время в пути до встречи (одинаковое для каждого пешехода) 5,8х+2,2х=2*2 8х=4 х=0,5(час) 2,2*0,5=1,1 (км) - прошел І пешеход до встречи
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