Упростите выражение (2n+1)(4n-2n+1)
Алгебра
Упростите выражение (2n+1)(4n-2n+1)
Ответ(ы):
Гость:
(2n+1)(2n+1) = 4n(в квадрате) + 2n + 2n + 1 = 4*n(в квадрате) + 4n + 1 = 0 - это квадратное уравнение, которое решается через дискриминант. D = 16-4*4*1 = 0 x = -4/8 x = - 1/4 = 0.25
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