Сберегательный банк начисляет на срочный вклад 13 % годовых. Вкладчик положил на счёт 1500 руб. Сколько рублей будет на этом счёте через год, если никаких операций со счетом производиться не будет. Помогите пожалуйста))

Математика

Сберегательный банк начисляет на срочный вклад 13 % годовых. Вкладчик положил на счёт 1500 руб. Сколько рублей будет на этом счёте через год, если никаких операций со счетом производиться не будет. Помогите пожалуйста))

Автор: Гость