Сберегательный банк начисляет на срочный вклад 13 % годовых. Вкладчик положил на счёт 1500 руб. Сколько рублей будет на этом счёте через год, если никаких операций со счетом производиться не будет. Помогите пожалуйста))
Математика
Сберегательный банк начисляет на срочный вклад 13 % годовых. Вкладчик положил на счёт 1500 руб. Сколько рублей будет на этом счёте через год, если никаких операций со счетом производиться не будет. Помогите пожалуйста))
Ответ(ы):
Гость:
1500:100=15(р)-составит1% 15*13=195(р)- составит 13% годовых от 1500р. 1500+195=1695(р) Ответ:1695 рублей будет на этом счете через год.
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