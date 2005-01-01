Первичный колюч в реляционной базе данных служит для

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Первичный ключ служит в первую очередь для придания уникальности каждой строке таблицы. Также используя первичные ключи можно организовать связь таблиц, когда одна таблица хранит значение первичного ключа другой таблицы. Например, есть две таблицы: таблица 1. Магазины поле ID - первичный ключ (целое, автоинкремент); поле Name - наименование (строка) таблица 2. Товары поле ID - первичный ключ (целое, автоинкремент); поле Name - наименование товара (строка); поле Shop - номер магазина (целое) В поле Shop таблицы Товары хранятся значения поля ID таблицы Магазины. Это называется связью таблицы Товары с таблицей Магазины по первичному ключу Один-ко-Многим (одной строке в таблице Магазины может соответствовать 0 и более записей в таблице Товары). Обозначают такую связь, как правило, так: Товары.Shop -> Магазины.ID