Первое и второе задание. Зарание спасибо!
Английский язык
Первое и второе задание. Зарание спасибо!
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1 колонка going, buying, laughing 2 leaving, doing, writing 3 swimming, sitiing 1. is 2. are 3. are 4. are 5. is 6. are 7. is 8. am
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