Первое и второе задание. Зарание спасибо!

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Первое и второе задание. Зарание спасибо!
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Гость:
1 колонка going, buying, laughing 2                leaving, doing, writing 3                swimming, sitiing 1. is 2. are 3. are 4. are 5. is 6. are 7. is 8. am
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