Какие пороки высмеивает эзоп в басне собака с куском мяса? Вот эта басня: Собака с куском мяса в зубах перебиралась через речку и увидела в воде свое отражение. Она решила, что это другая собака с куском побольше, бросила св...
Литература
Какие пороки высмеивает эзоп в басне собака с куском мяса? Вот эта басня: Собака с куском мяса в зубах перебиралась через речку и увидела в воде свое отражение. Она решила, что это другая собака с куском побольше, бросила свое мясо и кинулась отбивать чужое. Так и осталась она без того и без другого: одного не нашла, потому что его и не было, другое потеряла, потому что его унесла вода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жадность, алчность, тяга к чужому добру. Собаке было недостаточно своего куска мяса, она захотела отобрать такой же кусок у своего отражения в воде. Из этого видно, что эта собака к тому же еще и глупа, раз набросилась на свое отражение.
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