Какие пороки высмеивает эзоп в басне собака с куском мяса? Вот эта басня: Собака с куском мяса в зубах перебиралась через речку и увидела в воде свое отражение. Она решила, что это другая собака с куском побольше, бросила св...

Литература

Какие пороки высмеивает эзоп в басне собака с куском мяса? Вот эта басня: Собака с куском мяса в зубах перебиралась через речку и увидела в воде свое отражение. Она решила, что это другая собака с куском побольше, бросила свое мясо и кинулась отбивать чужое. Так и осталась она без того и без другого: одного не нашла, потому что его и не было, другое потеряла, потому что его унесла вода.

Автор: Гость