Первое каменное здание 10 века?
Литература
Первое каменное здание 10 века?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Десятинная церковь в Киеве, строительство которой относят к 989 году. Церковь строилась в качестве кафедрального собора неподалеку от княжеского терема.
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