Первые это числительное или прилагательное?
Русский язык
Первые это числительное или прилагательное?
Ответ(ы):
Гость:
Числительное !!!!!!!!!!!!!!!!!
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