Песнь о вещем Олеге тема баллады

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Жанр произведения - баллада, то есть, поэтическое произведение, в основе которого лежит историческое или какое-либо иное событие. Главный герой произведения - исторической лицо, Великий Князь Киевский Олег. Часто в балладах присутствуют фантастические мотивы. У Пушкина это - сам кудесник, его предсказание и то, КАК и КОГДА оно сбылось. Балладам также свойственны драматическая напряженность и неожиданный, часто трагический финал - внезапная смерть Олега. Таким образом, произведению Пушкина "Песнь о вещем Олеге" присущи все жанровые черты баллады.