Горе от ума. Помогите написать образ Чацкого и Фамусова. (Кратко) Заранее спасибо и удачи ^^

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Комедия «Горе от ума» отражает назревающий раскол в дворянском обществе. Смена одного столетия другим, завершившаяся война 1812 года требовала от помещиков переоценки ценностей и изменения взгляда на общественную жизнь. В связи с этим появляются дворяне, желающие улучшить положение России за счет повышения ценности человеческой личности и гражданского самосознания. Борьба между двумя группами дворян обозначена в пьесе как столкновение «века нынешнего» с «веком минувшим». В комедии «Горе от ума» Чацкий и Фамусов являются главными противниками. А.С. Грибоедов писал о своем произведении: «В моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека». Под «здравомыслящим человеком» Грибоедов подразумевает главного героя комедии – Александра Андреевича Чацкого. Но в процессе анализа произведения становится понятно, что и Фамусова нельзя назвать глупцом. Так как в образ Чацкого Грибоедов вложил свои собственные мысли и идеалы, то автор оказывается полностью на стороне главного героя. Однако и у Чацкого, и у Фамусова своя собственная правда, которую каждый из героев защищает. И у каждого из них свой ум, просто ум Чацкого и ум Фамусова различаются по качеству. Ум дворянина, придерживающегося консервативных взглядов и идеалов, направлен на то, чтобы защитить свой комфорт, свое тепленькое местечко от всего нового. Новое враждебно для старого уклада жизни помещиков-крепостников, потому что угрожает его существованию. Таких взглядов придерживается Фамусов.Чацкий же – обладатель действенного, гибкого ума, направленного на построение нового мира, в котором будут главными ценностями честь и достоинство человека, его личность, а не деньги и положение в обществе.