2 задачи, кто напишет правильное решение - подарю подарок. 1. В ромбе МРНК угол М ос??рый. Отрезок РЕ является перпендикуляром к прямой МК, О – точка пересечения диагоналей, а Т – общая точка прямых РЕ и МН, МТР=120°, ОН=а. На...

Геометрия

2 задачи, кто напишет правильное решение - подарю подарок. 1. В ромбе МРНК угол М ос??рый. Отрезок РЕ является перпендикуляром к прямой МК, О – точка пересечения диагоналей, а Т – общая точка прямых РЕ и МН, МТР=120°, ОН=а. Найдите РЕ. (я смотрела много источников с этой задачей, в одном из них был ответ 42) 2. Постройте ромб по острому углу и отрезку, длина которого равна расстоянию между прямыми, содержащими противоположные стороны ромба.

Автор: Гость