2 задачи, кто напишет правильное решение - подарю подарок. 1. В ромбе МРНК угол М ос??рый. Отрезок РЕ является перпендикуляром к прямой МК, О – точка пересечения диагоналей, а Т – общая точка прямых РЕ и МН, МТР=120°, ОН=а. На...

Геометрия
2 задачи, кто напишет правильное решение - подарю подарок. 1. В ромбе МРНК угол М ос??рый. Отрезок РЕ является перпендикуляром к прямой МК, О – точка пересечения диагоналей, а Т – общая точка прямых РЕ и МН, МТР=120°, ОН=а. Найдите РЕ. (я смотрела много источников с этой задачей, в одном из них был ответ 42) 2. Постройте ромб по острому углу и отрезку, длина которого равна расстоянию между прямыми, содержащими противоположные стороны ромба.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. угол ОМН=угол ОНМ     мо=он 2. РН=МК              ро=ок 3. треугольникаи рок=мон 4. угол рко=кро и  угол ОМН=угол ОНМ    внутр накр леж. прямые рк параллельны мн 5.     четыруг парлеллограм и диагонали равны тогда прямоугольник 6. диагональ делят углы паполам тогда квадрат ответ 90   
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