X^2+4x-3|x+2|+6=0 решите )

Математика
X^2+4x-3|x+2|+6=0 решите )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У нас есть знак модуля, значит надо раскрывать в двух разных случаях: модуль положительный и отрицательный Раскроем модуль положительно: Раскроем модуль отрицательно: Ответ: при ,  т.е. ⊂ N
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