Помогите пожалуйста написать морские биологические ресурсы тихого океана, Буду очень благодарна.
География
Помогите пожалуйста написать морские биологические ресурсы тихого океана, Буду очень благодарна.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Марганец, медь, нефть, газ, кобальт, красная глина и т. д.
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