Петька на даче по этому рассазу написать сочинение о городе

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Петька на даче по этому рассазу написать сочинение о городе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этом рвссказе город изображен очень мрачным грязным в нем полно пьяных людей.Петька работает в парикмахерской и он толком почти даже не видит город изредка он бегает на улицу в тайне от осипа абрамовича он приходит давольный даже чуть чуть смеясь потому что толькочто он смотрел захватывающюю драку но потом петьке все равно достается две пощетчины от осипа обрамовича и я думаю петьке и в самом деле в городе жилось очень плохо даже воздукх на улице был грязный наполнен вохлопными газами а на даче все было абсолютно иначе когда петьке сообщили что пора ехать в город он сначала остановился начал себе со всей силы бить кулаками а потом понял что это правда. Этот рассказ очень интересный имеет смысл но к сожалению в конце петька возвращается в это ужасный город и мы не знаем что дальше будет с ним Надеюсь хоть чем то помогла. Без запятых((
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