Підкреслити члени речення, надписати частини мови: Біля старовинних руїн відбува??ося народне свято. БУДЬ ЛАСКА ТЕРМІНОВО!!!!!?
Українська мова
Підкреслити члени речення, надписати частини мови: Біля старовинних руїн відбува??ося народне свято. БУДЬ ЛАСКА ТЕРМІНОВО!!!!!?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Біля-прийменник, старовинних-прикметник, руїн-іменник, відбувалося-дієслово, народне-прикметник, свято-іменник- частини мови. Свято-підмет, відбувалося-присудок, біля руїн- обставина, старовинних, народне- означення-члени речення
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите пожалуйста с дз, завтра кр а мне надо разобраться надо решить три задачи (третьи задачи во втором, третьем и четвёртом варианте)
Математика
Дана правильная треугольная призма,боковое ребро которой равно 6 см,а ребро основ??ния 5 см.Найти S боковой и Sполной поверхности этой призмы помо...
Английский язык
Математика