Реферат на тему "Съедобные и несъедобные грибы Волгоградской области"

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Лисичка Май, июнь. Раньше лисичек грибы не растут.Съедобный гриб. Цвет — от светло-жёлтого до оранжево-золотистого. Шляпка диаметром 2—14 сантиметров, часто с волнистым краем или неправильной формы, вогнуто-распростертая, выпуклая потом вдавленная, плоская, с завёрнутыми краями и вдавленная в центре, у зрелых грибов до воронковидной. Поверхность шляпки гладкая, матовая. Кожица с трудом отделяется от мякоти шляпки.Еловые, сосновые, лиственные леса Чернышковского, Урюпинского, Новониколаевского, Киквидзенского, Клетского, Ольховского района. Навозник МайСъедобный гриб. Шляпка гриба навозник белый белого цвета, нежная, тонкомясая. Пластинки свободные, сначала белые, потом розовые, а у старых грибов черные. Когда гриб созревает, он расплывается в черную жидкость, содержащую споры, Поэтому в пищу его можно употреблять только в молодом возрасте. Молодые грибы навозники очень вкусны, их можно жарить, мариновать, сушить. В пищу, эти грибы употребляют только в свежем виде, в силу своих особенностей засушить или заготовить их по любой другой схеме не получится.Излюбленные места произрастания – поближе к людям, огороды, клумбы, возделанные поля и выпасы, компостные и перегнойные кучи и, конечно, навоз. Растет в Кумылженском, Алексеевском районе, Суровикинском и Чернышковском районе. Шампиньон Конец июня. Зацвела сирень — пошли шампиньоны.Съедобный гриб. В лесу встречается перелесковый и полевой шампиньон с высокими вкусовыми качествами. Такие шампиньоны имеют белую шляпку, она может быть серовато-белой, иногда с желтыми пятнами. Грибы желательно предварительно отварить перед употреблением.Еловые леса, пастбища, луга и поля близ Кумылженской Шакинской дубравы, в Калаче-на-Дону, Суровикино, в Чернышковских «Цимлянских песках» Подосиновик (в простонародье боровик) Май, июнь. Когда зацветает земля, тогда и боровики начинают расти.Съедобный гриб. Типичный гриб-подосиновик имеет широкую (до 5 см в диаметре), глубоко сидящую в земле ножку, которая по мере роста вытягивается до 20 см в высоту и остается цилиндрической (или чуть конической), а не утолщается, как у белых грибов. Шляпка молодого экземпляра обычно выглядит плотно «надетой», с сильно прижатыми краями, на короткую ножку, и сам гриб в этом возрасте слабо напоминает взрослый подосиновик. Окрас шляпок от белого и желто-бурого до красно-кирпичного и красно-бурого.Осиновые и березовые леса в Клетском районе. Белый гриб Июнь. Начнет пар по земле стелиться, тогда и белые начнут телиться.Съедобный гриб. Размеры шляпки белого гриба могут достигать до 40 сантиметром в диаметре, во влажную погоду шляпка становится скользкой, о зрелости гриба говорит оливково-желтый цвет трубочек и пор под шляпкой. У молодых же грибов трубочки и поры белые. Цвет шляпки варьируется от светло - или темно-коричневой до коричневато-белой, реже можно встретить желто- или красно-коричневую. Ножка до 25 сантиметров в диаметре, ровная или расширяющаяся к основанию с белой сеточкой на светло-коричневом фоне. Мякоть только что срезанного гриба белая или чуть с розовинкой.Берёзовый, дубовый, сосновый лес в Кумылженском, Алексеевском, селе Паньшино Городищенского района. Масленок Июнь, июль. Если сосенки сыплют пыльцой золотой, масленки вылезут дружной толпой.Съедобные трубчатые грибы с клейкой кожицей на шляпке.Сосновые леса Новоаннинского, Жирновского, Руднянского, Камышинского, Ольховского, района, в хуторе Ветютнев, селе Песковатка Груздь Июль. Затянулись дожди - груздей не жди.Съедобный гриб. Груздь настоящий выглядит достаточно приметно. Это крупная двадцатисантиметровая шляпка с плотной консистенцией мякоти. Края груздя имеют обрамление в виде бахромы. По мере израстания края заворачиваются во внутрь и образуют на внешней поверхности воронку. По мере взросления приобретают более желтую окраску. По этому признаку можно определить примерный возраст гриба. Следует помнить, что грузди лучше всего собирать до тех пор, пока на их шляпках не появится ржавые пятна.Берёзовые, дубовые, осиновые леса станицы Трехостровская, Калача-на-Дону и в Лебяжьей Поляне. Моховик Июль, августСъедобный гриб с бархатистой шляпкой коричневатого цвета. Шляпка у гриба полусферическая диаметром до 10 см, с возрастом становится похожей на подушечку и на ней образуются трещинки. Мякоть моховика бывает желтого или красноватого цвета, а отличительной особенностью этих грибов является синий оттенок мякоти на срезе.Сосновые леса станицы Клетская. Растет в основном во мхах.