Підкреслити граматичні основи "Орбіту літа дописав листок і ліг на стежку, що пр??мує в осінь"

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Підкреслити граматичні основи "Орбіту літа дописав листок і ліг на стежку, що пр??мує в осінь"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орбіту літа дописав листок і ліг на стежку, що прямує в осінь 1) дописав листок і ліг 2) що прямує
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