Пишется слитно или раздельно (не) высокая,(не) большой,(не) ясными,(не) спокойную,(не) глубокий,(не) подвижной....помогите срочно!
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Пишется слитно или раздельно (не) высокая,(не) большой,(не) ясными,(не) спокойную,(не) глубокий,(не) подвижной....помогите срочно!
Ответ(ы):
Гость:
Не высокая, небольшой, неясными, не спокойную, не глубокий, неподвижной.
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