Пиши проверочные слова,а потом проверяемые.. ....-пос.дил ....-нас.рил ....-прин.сли ....-прив.зли ....-прип.лзли ....-заб.лел ....поб.дил. ....-похв.лил ....-покр.снел ....-поле.
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Пиши проверочные слова,а потом проверяемые.. ....-пос.дил ....-нас.рил ....-прин.сли ....-прив.зли ....-прип.лзли ....-заб.лел ....поб.дил. ....-похв.лил ....-покр.снел ....-поле.
Ответ(ы):
Гость:
Посадил - садит, проверяемая а насорил - сор, проверяемая о принесли - нёс, проверяемая е привезли - вёз, проверяемая е заболел - боль, проверяемая о победил - победа, проверяемая е похвалил - хвалит, прверяемая а покраснел - красный, проверяемая а поле ? Не поняла что проверять
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