Пиши проверочные слова,а потом проверяемые.. ....-пос.дил ....-нас.рил ....-прин.сли ....-прив.зли ....-прип.лзли ....-заб.лел ....поб.дил. ....-похв.лил ....-покр.снел ....-поле.

Гость: Гость:

Посадил - садит, проверяемая а насорил - сор, проверяемая о принесли - нёс, проверяемая е привезли - вёз, проверяемая е заболел - боль, проверяемая о победил - победа, проверяемая е похвалил - хвалит, прверяемая а покраснел - красный, проверяемая а поле ? Не поняла что проверять