Письменно объяснить букву е в корне слова развевается.

Русский язык
Письменно объяснить букву е в корне слова развевается.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверим ударением: развева`ется - ве`ять 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Твір на 9 речень на тему 'Що для мене означає бути патріотом України ' допоможіть б??дь ласка Даю 50 балів
Ответить
Окружающий мир
Механизмы которые облегчают труд крестьян и делают его более производительным
Ответить
Математика
Плиз помогите еще прошлое!!! плиииз срочно!) номер 299!!
Ответить
Қазақ тiлi
Составьте плиз текст с этими словосочетаниями кіп-кішкентай,қара торы,қызыл ала,жан-жақты,үлкенді-кішілі плииз
Ответить
Математика
При каком значение x выполняется равенство (16+x):8=11
Ответить