Письменно объяснить букву е в корне слова развевается.
Русский язык
Письменно объяснить букву е в корне слова развевается.
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Проверим ударением: развева`ется - ве`ять
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