Составьте плиз текст с этими словосочетаниями кіп-кішкентай,қара торы,қызыл ала,жан-жақты,үлкенді-кішілі плииз
Қазақ тiлi
Составьте плиз текст с этими словосочетаниями кіп-кішкентай,қара торы,қызыл ала,жан-жақты,үлкенді-кішілі плииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менин кип-кишкентай синилим бар. Онын бет алпети кара торы Оган қызыл ала тус унайды. Ол жан жақты адам.Ол адамдардын улкенді кишилине қарамастан сыпайы сөйлеседі
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