Составьте плиз текст с этими словосочетаниями кіп-кішкентай,қара торы,қызыл ала,жан-жақты,үлкенді-кішілі плииз

Қазақ тiлi
Составьте плиз текст с этими словосочетаниями кіп-кішкентай,қара торы,қызыл ала,жан-жақты,үлкенді-кішілі плииз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менин кип-кишкентай синилим бар. Онын бет алпети кара торы Оган қызыл ала тус унайды. Ол жан жақты адам.Ол адамдардын улкенді кишилине қарамастан сыпайы сөйлеседі
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
При каком значение x выполняется равенство (16+x):8=11
Ответить
Русский язык
Как заменить фразеологизмы в предложении * лисьтья распускаются и растут чуть ли ??е на глазах
Ответить
Русский язык
Под лучами утреннего света верхушки деревьев влажно блестят. Выпиши из предложен??я все словосочетания. Разбери по членам предложения.
Ответить
Литература
Составить план по сказке мертвой царевны и о семи богатырях
Ответить
Математика
Пример 7х7х7х7х7=90 как решить
Ответить