Плиз помогите еще прошлое!!! плиииз срочно!) номер 299!!

Математика
Плиз помогите еще прошлое!!! плиииз срочно!) номер 299!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=vt 1) 12*2 =24 (км) -за 2 часа 2) 12* 0,5 = 6 (км) - за 0,5 часа 3) 12*1,5 = 18 (км) - за 1,5 часа 4) 12* 2,5 =30 (км) - за 2,5 часа
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