Плиз помогите еще прошлое!!! плиииз срочно!) номер 299!!
Математика
Плиз помогите еще прошлое!!! плиииз срочно!) номер 299!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=vt 1) 12*2 =24 (км) -за 2 часа 2) 12* 0,5 = 6 (км) - за 0,5 часа 3) 12*1,5 = 18 (км) - за 1,5 часа 4) 12* 2,5 =30 (км) - за 2,5 часа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Составьте плиз текст с этими словосочетаниями кіп-кішкентай,қара торы,қызыл ала,жан-жақты,үлкенді-кішілі плииз
Русский язык
Русский язык
Под лучами утреннего света верхушки деревьев влажно блестят. Выпиши из предложен??я все словосочетания. Разбери по членам предложения.