План к сказке морозко
Литература
План к сказке морозко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Тяжелая жизнь падчерици. 2. Злой умысел мачехи. 3. Падчерица в гостях у Морозко. 4. Награда за трудолюбие. 5 . Хозяйская дочь в лесу. 6. Как Морозко получил хозяйскую дочку .
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