План к сказке морозко

Гость: Гость:

1. Тяжелая жизнь падчерици. 2. Злой умысел мачехи. 3. Падчерица в гостях у Морозко. 4. Награда за трудолюбие. 5 . Хозяйская дочь в лесу. 6. Как Морозко получил хозяйскую дочку .