План характеристики видов экономики: 1. Что производить? 2. Как? 3. Для кого? 4. Пр??имущество и недостатки Виды экономики: 1. Аграрная 2. Командная 3. Теневая 4. Рыночная

Гость: Гость:

1 . выбор товара, который нужен обществу, будет это либо косметика, либо обувь, либо одежда и т. д., все зависит от спроса. 2. Какими методами, с помощью какого сырья 3.смотрим по населению, кого преимущественно больше, детей, пожилых, взрослых, подростков и т. д. 4.я думаю, что здесь преимущество в том, что свой товар можно рекламировать, но реклама бывает очень навязчивой, может не соответствовать товару, приувеличивать и т. д. - это уже недостатки Также, я думаю, что во время производства товаров могут не обращать внимания на некоторые важные моменты, допустим,на то, что производить или для кого, может какого-то товара уже очень много выпускается, но производители открывают открывают новое производство товаров, которые идут уже в избытке Аграрная экономика, это когда производство контролирует государство, все расходы, доходы и т. д Командная-когда производство открывает несколько управляющих,контролируют и получают доход также вместе, разделяя все пополам Рыночная-это экономика, в которой нет особого контроля на производстве, то есть государство контролировать подобное предприятие будет частично , им будут руководить только те управляющие, которые открыли производство, также в рыночной экономики возможны рыночные отношения Теневая - скрытая экономика от государства и общества