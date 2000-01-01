Условно глубину мирового океана делят на четыре зоны: самая верхняя поверхностна?? зона, самая нижняя придонная, между ними промежуточная и глубинная зоны. Толщина промежуточной зоны, как и придонной, в определённые периоды мо...

Окружающий мир

Условно глубину мирового океана делят на четыре зоны: самая верхняя поверхностна?? зона, самая нижняя придонная, между ними промежуточная и глубинная зоны. Толщина промежуточной зоны, как и придонной, в определённые периоды может достигать 1000 м. Глубинная зона в 2 раза толще придонной и на 1600 м больше поверхностной. Какова средняя глубина мирового океана в этот период?

Автор: Гость