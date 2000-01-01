Условно глубину мирового океана делят на четыре зоны: самая верхняя поверхностна?? зона, самая нижняя придонная, между ними промежуточная и глубинная зоны. Толщина промежуточной зоны, как и придонной, в определённые периоды мо...
Окружающий мир
Условно глубину мирового океана делят на четыре зоны: самая верхняя поверхностна?? зона, самая нижняя придонная, между ними промежуточная и глубинная зоны. Толщина промежуточной зоны, как и придонной, в определённые периоды может достигать 1000 м. Глубинная зона в 2 раза толще придонной и на 1600 м больше поверхностной. Какова средняя глубина мирового океана в этот период?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Промежуточная = 1км придонная = 1км Глубинная = (придонная*2) = 1*2 =2км =2000м Поверхностная = Глубинная + 1600м = 3,6км = 3600м 1+1+2+3,6=7,6км = 7600м
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