Сочинение на тему Какой бы я хотел видеть свою семью
Обществознание
Сочинение на тему Какой бы я хотел видеть свою семью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я би хотів бачити свою родину дружньою щирою
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мама купила пять килограмм картошки по 20 руб. 2 килограмма огурцов за всю покупку заплатили 300 руб. Сколько стоит 1 килограмм огурцов
История
Кратко расскажите мне о Неолите пожалуйста, мне надо написать эссе на тему "Неолит- первая революция?" и привезти 3 аргумента.
Английский язык
Соединить начала предложений с концами. Один ответ из (a-f) не используется. Помогите, пожалуйста) 1)My boss is very relaxed a)...they allow us ...