Мама купила пять килограмм картошки по 20 руб. 2 килограмма огурцов за всю покупку заплатили 300 руб. Сколько стоит 1 килограмм огурцов

Математика

Мама купила пять килограмм картошки по 20 руб. 2 килограмма огурцов за всю покупку заплатили 300 руб. Сколько стоит 1 килограмм огурцов

Автор: Гость