Мама купила пять килограмм картошки по 20 руб. 2 килограмма огурцов за всю покупку заплатили 300 руб. Сколько стоит 1 килограмм огурцов
Математика
Мама купила пять килограмм картошки по 20 руб. 2 килограмма огурцов за всю покупку заплатили 300 руб. Сколько стоит 1 килограмм огурцов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*20=100 100+2х=300 2х=300-100 2х=200 х=200/2 х=100
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