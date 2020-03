Соединить начала предложений с концами. Один ответ из (a-f) не используется. Помогите, пожалуйста) 1)My boss is very relaxed a)...they allow us to set our own salaries 2)Our employees have long holidays b)... he made them wo...

Английский язык

Соединить начала предложений с концами. Один ответ из (a-f) не используется. Помогите, пожалуйста) 1)My boss is very relaxed a)...they allow us to set our own salaries 2)Our employees have long holidays b)... he made them work at weekends 3)He was wearing dirty clothes in the office c)... so boss made him get changed 4) He was really strict with the workers d),,, she lets us take long breaks 5)Its my favourite airline e)... they are allowed to take one month off at Christmas f)... they let little children fly for free

